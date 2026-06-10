Ученые нашли в Индийском океане крупнейшее кладбище китов

По мнению авторов статьи, открытие стало одним из крупнейших свидетельств существования древних глубоководных экосистем и может помочь лучше понять эволюцию китов и обитателей океанского дна. Исследователи не исключают, что аналогичные китовые некрополи существуют и в других районах Мирового океана.