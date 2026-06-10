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Ученые нашли в Индийском океане крупнейшее кладбище китов

Ведомости

Крупнейшее известное «кладбище» китов возрастом до 5,3 млн лет обнаружили ученые в юго-восточной части Индийского океана. Результаты исследования показали, что на морском дне в зоне Диамантина находится гигантский китовый некрополь протяженностью около 1200 км, сообщил журналист Nature.

Исследователи зафиксировали 485 местонахождений ископаемых останков китов и пять действующих китопадов – экосистем, формирующихся вокруг туш погибших животных. Всего ученые задокументировали 476 ископаемых китообразных.

Работы проводились с использованием глубоководного обитаемого аппарата Fendouzhe во время экспедиции в феврале-марте 2023 г. За это время специалисты выполнили 32 погружения и обследовали более 127 км морского дна.

По данным исследования, возраст найденных останков составляет от 120 000 до 5,26 млн лет. Большинство из них принадлежит клювастым китам, также обнаружены останки усатых китов и ранее неизвестный науке вид, получивший название Pterocetus diamantinae.

Ученые отмечают, что китовые некрополи играют важную роль в поддержании биоразнообразия глубоководных экосистем. Вокруг останков обитают специализированные сообщества организмов, включая кольчатых червей, двустворчатых моллюсков, брюхоногих моллюсков и хрупких звезд.

По мнению авторов статьи, открытие стало одним из крупнейших свидетельств существования древних глубоководных экосистем и может помочь лучше понять эволюцию китов и обитателей океанского дна. Исследователи не исключают, что аналогичные китовые некрополи существуют и в других районах Мирового океана.

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