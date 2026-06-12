Скончалась старшая дочь короля Таиланда принцесса Пхатчара Киттияпха

Пхатчара Киттияпха была одной из наиболее известных представительниц королевской семьи Таиланда. До 2006 г. она работала в постоянном представительстве страны при ООН в Нью-Йорке, затем продолжила карьеру в Генеральной прокуратуре Таиланда. С 2012 по 2014 г. принцесса занимала должность посла Таиланда в Австрии. После возвращения на родину она вновь работала в прокуратуре, а в 2021 г. была назначена начальником штаба личной королевской гвардии.