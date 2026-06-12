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Скончалась старшая дочь короля Таиланда принцесса Пхатчара Киттияпха

Ведомости

Старшая дочь короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна (Рамы X) принцесса Пхатчара Киттияпха скончалась в возрасте 47 лет. Об этом сообщило бюро королевского двора Таиланда, передает американский журнал Nation.

Согласно официальному заявлению, принцесса умерла вечером 11 июня в Мемориальной больнице имени короля Чулалонгкорна в Бангкоке. В королевском дворе отметили, что медицинский персонал тщательно ухаживал за ней, но ее состояние постепенно ухудшалось.

«11 июня 2026 г. в 19:48 она мирно скончалась в возрасте 47 лет», – говорится в сообщении бюро.

В документе отмечается, что Пхатчара Киттияпха находилась в больнице с декабря 2022 г. после того, как потеряла сознание во время тренировки в провинции Накхонратчасима. Тогда врачи диагностировали у нее серьезное сердечное заболевание. С тех пор принцесса оставалась в бессознательном состоянии. В мае королевский двор сообщал об ухудшении ее здоровья из-за инфекции, которая негативно влияла на работу жизненно важных органов.

Пхатчара Киттияпха была одной из наиболее известных представительниц королевской семьи Таиланда. До 2006 г. она работала в постоянном представительстве страны при ООН в Нью-Йорке, затем продолжила карьеру в Генеральной прокуратуре Таиланда. С 2012 по 2014 г. принцесса занимала должность посла Таиланда в Австрии. После возвращения на родину она вновь работала в прокуратуре, а в 2021 г. была назначена начальником штаба личной королевской гвардии.

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