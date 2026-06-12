Рекордсмен мира совершил экстремальный прыжок с башни «Меркурий» в Москве
Спортсмен-экстремал Сергей Бойцов выполнил парашютный прыжок с башни «Меркурий» в деловом центре «Москва-сити». Акция была приурочена ко Дню России и организована в поддержку Международного фестиваля молодежи – 2026. Об этом сообщили в Росмолодежи.
Бойцов совершил бейс-прыжок с высоты 338,8 м. По данным организаторов, этот трюк стал первым официальным прыжком со здания в России с использованием дымовой шашки. Во время выполнения прыжка спортсмен развернул российский триколор и использовал цветной дым.
Комментируя свою акцию, Бойцов отметил, что подобные достижения становятся возможными благодаря командной работе и взаимному доверию.
Согласно информации Росмолодежи, полет продолжался до отметки около 100 м над землей. После этого Бойцов раскрыл парашют, выполненный в цветах российского флага, и благополучно завершил прыжок.
Бойцов является членом Федерации воздухоплавательного спорта России и многократным рекордсменом мира. В 2023 г., в День России, первым прыгнул с парашютом с 87-го этажа самого высокого небоскреба Европы «Лахта-центр».