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Главная / Общество /

Рекордсмен мира совершил экстремальный прыжок с башни «Меркурий» в Москве

Ведомости

Спортсмен-экстремал Сергей Бойцов выполнил парашютный прыжок с башни «Меркурий» в деловом центре «Москва-сити». Акция была приурочена ко Дню России и организована в поддержку Международного фестиваля молодежи – 2026. Об этом сообщили в Росмолодежи.

Бойцов совершил бейс-прыжок с высоты 338,8 м. По данным организаторов, этот трюк стал первым официальным прыжком со здания в России с использованием дымовой шашки. Во время выполнения прыжка спортсмен развернул российский триколор и использовал цветной дым.

Комментируя свою акцию, Бойцов отметил, что подобные достижения становятся возможными благодаря командной работе и взаимному доверию.

Согласно информации Росмолодежи, полет продолжался до отметки около 100 м над землей. После этого Бойцов раскрыл парашют, выполненный в цветах российского флага, и благополучно завершил прыжок.

Бойцов является членом Федерации воздухоплавательного спорта России и многократным рекордсменом мира. В 2023 г., в День России, первым прыгнул с парашютом с 87-го этажа самого высокого небоскреба Европы «Лахта-центр».

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