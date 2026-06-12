Рекордсмен мира совершил экстремальный прыжок с башни «Меркурий» в Москве

Бойцов совершил бейс-прыжок с высоты 338,8 м. По данным организаторов, этот трюк стал первым официальным прыжком со здания в России с использованием дымовой шашки. Во время выполнения прыжка спортсмен развернул российский триколор и использовал цветной дым.