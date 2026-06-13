Движение по Крымскому мосту приостанавливали
По Крымскому мосту движение автотранспорта временно перекрыто с 04:50. Об этом сообщали в Telegram-канале с оперативной информацией о подъездах к зоне досмотра.
К 06:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 30 машин. Со стороны Керчи очереди не было.
Позже в канале сообщили, что сейчас затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра на мосту нет.
На этой неделе Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что турпоток из Крыма переориентировался на Анапу из-за проблем с топливом и перебоев с железнодорожным сообщением. По данным аналитической службы АТОР, за последнюю неделю количество новых бронирований отдыха в Крыму сократилось на 25–35% по сравнению с предыдущей неделей, а число отмен брони продолжает расти.
Крупные сети АЗС в Крыму с 13 июня ввели фиксированные цены на топливо. Согласно договоренности местных властей с руководством компаний, с 13 июня стоимость дизельного топлива на АЗС АТАН и ТЭС составит 85 руб. за литр, бензина АИ-92 – 79 руб. за литр, АИ-95 – 86 руб. за литр.