Движение по Крымскому мосту приостанавливали

На этой неделе Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что турпоток из Крыма переориентировался на Анапу из-за проблем с топливом и перебоев с железнодорожным сообщением. По данным аналитической службы АТОР, за последнюю неделю количество новых бронирований отдыха в Крыму сократилось на 25–35% по сравнению с предыдущей неделей, а число отмен брони продолжает расти.