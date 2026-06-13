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Один человек погиб, 12 пострадали в ДТП с участием маршрутки в Одинцове

Ведомости

Один человек погиб, 12 человек оказались в больнице после столкновения маршрутки и грузовика в Одинцове. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области. Авария произошла 13 июня примерно в 14:30 мск на 2-м километре Луцинского шоссе.

По предварительной информации, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным такси «Газель». В результате ДТП один человек скончался. Еще 12 получили телесные повреждения, их госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает прокуратура Московской области, грузовик врезался в рейсовый микроавтобус, в результате последний опрокинулся на бок. Ведомство сообщает о 14 пострадавших.

Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

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