Один человек погиб, 12 пострадали в ДТП с участием маршрутки в Одинцове

Один человек погиб, 12 человек оказались в больнице после столкновения маршрутки и грузовика в Одинцове. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области. Авария произошла 13 июня примерно в 14:30 мск на 2-м километре Луцинского шоссе.