Один человек погиб, 12 пострадали в ДТП с участием маршрутки в Одинцове
Один человек погиб, 12 человек оказались в больнице после столкновения маршрутки и грузовика в Одинцове. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области. Авария произошла 13 июня примерно в 14:30 мск на 2-м километре Луцинского шоссе.
По предварительной информации, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным такси «Газель». В результате ДТП один человек скончался. Еще 12 получили телесные повреждения, их госпитализировали.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщает прокуратура Московской области, грузовик врезался в рейсовый микроавтобус, в результате последний опрокинулся на бок. Ведомство сообщает о 14 пострадавших.
Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП.