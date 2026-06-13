Худрук новороссийского театра Евгений Кушпель погиб в ДТП

Кушпель родился 6 июня 1957 г. в Новороссийске. Окончил режиссерское отделение Краснодарского университета культуры. В кино дебютировал в 1985 г., снявшись в картине «Бармен из золотого якоря». Исполнил более 70 ролей в фильмах и сериалах, включая «Горько!» и «Горько!-2», «Литейный», «Марш Турецкого», «Возвращение Турецкого», «Туристическая полиция», «Чужой ребенок» и др. Был членом Союза театральных деятелей России, заслуженным работником культуры Кубани и обладателем звания «Патриот города-героя Новороссийска».