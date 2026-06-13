Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 101,95-0,38%RGBI118,56+0,11%CNY Бирж.10,604+0,18%IMOEX2 515,33-0,22%RGBITR784,4+0,24%
Главная / Общество /

Худрук новороссийского театра Евгений Кушпель погиб в ДТП

Ведомости

Главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра имени В. П. Амербекяна Евгений Кушпель погиб в ДТП. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

Мэр подчеркнул, что Кушпель для многих жителей Новороссийска был «надежным проводником в мир театрального искусства, образцом патриотизма и преданности профессии». «Новороссийск скорбит. Светлая память великому человеку и таланту», – написал Кравченко.

Подробности о прощании и похоронах будут сообщены дополнительно.

Кушпель родился 6 июня 1957 г. в Новороссийске. Окончил режиссерское отделение Краснодарского университета культуры. В кино дебютировал в 1985 г., снявшись в картине «Бармен из золотого якоря». Исполнил более 70 ролей в фильмах и сериалах, включая «Горько!» и «Горько!-2», «Литейный», «Марш Турецкого», «Возвращение Турецкого», «Туристическая полиция», «Чужой ребенок» и др. Был членом Союза театральных деятелей России, заслуженным работником культуры Кубани и обладателем звания «Патриот города-героя Новороссийска».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь