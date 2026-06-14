В Краснодарском крае ввели режим ЧС после прорыва дамбы

В Краснодарском крае ввели режим ЧС после прорыва дамбыРежим объявлен в четырех сельских поселениях Крымского района
В четырех сельских поселениях Крымского района Краснодарского края ввели режим ЧС после прорыва дамбы, сообщила администрация муниципалитета.
Режим ЧС введен на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений.
«Вода из-за прорыва дамбы р. Кубань в районе хутора Западного продолжает поступать на сельскохозяйственные земли и наполнять Афипский канал. Существует угроза затопления жилых домов в станице Троицкой», – говорится в сообщении.
Местные власти оповестили жителей о возможной эвакуации, также будут развернуты пункты временного размещения.
10 июня администрация сообщила, что площадь затопленных сельскохозяйственных угодий в Крымском районе продолжает расти из‑за поступления воды через прорыв в дамбе реки Кубань. Из-за затопления повреждены посевы сои, пшеницы, кукурузы, ячменя, подсолнечника, льна, клубники, бахчевых культур, люцерны и многолетних трав.