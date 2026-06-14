Скончался бывший командир группы «Альфа» генерал-лейтенант Александр Гусев
На 80-м году ушел из жизни бывший командир группы «Альфа» генерал-лейтенант Александр Гусев. Об этом сообщили в Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» и Межрегиональной общественной организации ветеранов подразделений специального назначения «Единство». Гусев скончался 13 июня 2026 г. после тяжелой болезни.
Гусев родился 26 ноября 1946 г. в Москве. В 1965 г.окончил Московское суворовское училище, затем – Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного совета РСФСР и Военную академию имени М.В. Фрунзе. С 1968 по 1989 г. служил в Кремлевском полку, пройдя путь от командира взвода до начальника штаба полка, а с 1989 по 1995 г. занимал должность заместителя коменданта Московского Кремля.
С 31 января 1995 г. по 8 октября 1998 г. генерал-лейтенант Гусев командовал легендарным подразделением «Альфа». Под его руководством проводились операции по освобождению заложников в Буденновске и Первомайском, в Махачкале и на Москворецком мосту, в аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево-1», а также по обезвреживанию террориста у шведского посольства в Москве. В 1999 г. Гусев ушел с военной службы. Генерал-лейтенант Гусев награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими ведомственными наградами.
После отставки работал заместителем генерального директора крупного холдинга. В 2026 г. вошел в Попечительский совет Межрегиональной общественной организации ветеранов подразделений специального назначения «Единство».