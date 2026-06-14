Скончался бывший командир группы «Альфа» генерал-лейтенант Александр Гусев

С 31 января 1995 г. по 8 октября 1998 г. генерал-лейтенант Гусев командовал легендарным подразделением «Альфа». Под его руководством проводились операции по освобождению заложников в Буденновске и Первомайском, в Махачкале и на Москворецком мосту, в аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево-1», а также по обезвреживанию террориста у шведского посольства в Москве. В 1999 г. Гусев ушел с военной службы. Генерал-лейтенант Гусев награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими ведомственными наградами.