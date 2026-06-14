Германия разгромила Кюрасао со счетом 7:1 на ЧМ-2026
Сборная Германии одержала крупную победу над дебютантом чемпионата мира по футболу Кюрасао в матче группы E, который завершился со счетом 7:1. Как сообщает ESPN, Кай Хавверц оформил дубль, забив с пенальти в добавленное время первого тайма и на 88-й минуте.
Кюрасао, ставшее самой маленькой страной – участницей чемпионатов мира, сумело забить свой первый в истории гол на турнире: на 21-й минуте Ливано Комененсия сравнял счет (1:1) ударом левой ноги из центра штрафной. Однако еще до перерыва немцы вышли вперед: на 38-й минуте Нико Шлоттербек головой замкнул угловой, а на 45+2-й минтуе Хавверц реализовал пенальти (3:1).
Во втором тайме Германия забила еще четыре мяча: Джамал Мусиала (47-я минута), Натаниэль Браун (68-я), Дениз Ундав (78-я) и Хавверц (88-я). Вратарь Мануэль Нойер, вернувшийся из международной паузы, сделал один сейв. Матч посетили 68 021 зритель. Германия далее сыграет с Кот-д’Ивуаром, Кюрасао – с Эквадором.
Чемпионат мира по футболу 2026 г. впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля и стал самым масштабным за почти 100-летнюю историю: в нем участвуют 48 сборных (вместо привычных 32), которые разделены на 12 групп по четыре команды. Матч открытия состоялся 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико, а финал пройдет 19 июля на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси). Плей-офф, в который выходят 32 сборные (первые два места из каждой группы плюс восемь лучших команд, занявших третьи места), начнется с 1/16 финала. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. Среди дебютантов турнира – Иордания, Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистан (единственная команда с постсоветского пространства), а сборная России, как и Италия, не принимает участия в ЧМ-2026.