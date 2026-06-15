В Самаре в результате пожара после взрыва газа в жилом доме погибли два человека

В Самаре в результате пожара после взрыва газа в жилом доме погибли два человекаЛиквидация последствий приостановлена из-за угрозы обрушения здания
В результате взрыва бытового газа с последующим пожаром в многоквартирном доме на улице 22-го Партсъезда в Самаре погибли два человека, еще 12, включая двоих детей, получили травмы. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
По данным администрации, в больницы были доставлены двое мужчин, остальные 10 пострадавших после осмотра врачами и оказания помощи направлены на амбулаторное лечение.
Следственное управление СК РФ по Самарской области сообщило, что инцидент произошел вечером 14 июня в квартире на первом этаже. После взрыва бытового газа началось возгорание жилых помещений. Причины происшествия предстоит установить специалистам. Пожар охватил квартиры со второго по четвертый этаж, а также торговые помещения. Площадь возгорания достигла 300 кв. м, ночью открытое горение было ликвидировано.
В результате пожара повреждения получили 24 квартиры. Работы по ликвидации последствий ЧП были временно остановлены из-за угрозы обрушения конструкций здания. Как сообщили в экстренных службах, возобновить работы планируется утром 15 июня после дополнительной оценки состояния дома.
Как сообщили в СК РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
10 июня в результате пожара в частном доме в Салаватском районе Башкирии погибли трое детей в возрасте от 6 до 11 лет. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огнем был охвачен дом площадью 36 кв. м. После ликвидации возгорания и разбора конструкций спасатели обнаружили тела троих детей. Для установления причин и обстоятельств происшествия на место выехал начальник Главного управления МЧС по Башкирии Владимир Горин. На месте работали дознаватели МЧС, специалисты испытательной пожарной лаборатории, сотрудники следственных органов и психологи. Проверку по факту трагедии также начала прокуратура Башкирии.