В Самаре в результате пожара после взрыва газа в жилом доме погибли два человека

10 июня в результате пожара в частном доме в Салаватском районе Башкирии погибли трое детей в возрасте от 6 до 11 лет. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огнем был охвачен дом площадью 36 кв. м. После ликвидации возгорания и разбора конструкций спасатели обнаружили тела троих детей. Для установления причин и обстоятельств происшествия на место выехал начальник Главного управления МЧС по Башкирии Владимир Горин. На месте работали дознаватели МЧС, специалисты испытательной пожарной лаборатории, сотрудники следственных органов и психологи. Проверку по факту трагедии также начала прокуратура Башкирии.