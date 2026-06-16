Восемь человек погибли при крушении бомбардировщика в Калифорнии

По словам официальных лиц, бомбардировщик выполнял плановый испытательный полет. Он участвовал в испытаниях в рамках программы модернизации радаров. На место авиакатастрофы прибыли аварийные бригады. Сейчас идут работы по восстановлению самолета. Главный мастер-сержант Джошуа Скарлокен сообщил, что экипаж состоял из военных чиновников, гражданских лиц из правительства и господрядчиков. Компания Boeing, производитель самолета, сообщила, что на борту находились двое ее сотрудников.