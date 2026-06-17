Внук Калашникова признался в убийстве баскетболиста
Внук конструктора Михаила Калашникова Игорь Красновский впервые в суде признался в убийстве баскетболиста Андрея Сидорика и получил 12,5 года лишения свободы, сообщают «РИА Новости». До этого Красновский вину отрицал.
«В связи с наличием у осужденного неотбытого наказания по ранее вынесенному приговору окончательно ему назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 10 месяцев», – сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.
Как пояснил собеседник агентства «РИА Новости», признание вины повлияло на размер наказания и стало одним из смягчающих обстоятельств.
Как установлено материалами дела, инцидент произошел 14 января 2025 г. на даче в Якшур-Бодьинском районе в ходе ссоры на бытовой почве. Красновский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес Сидорику множество колото-ножевых ран, которые привели к гибели баскетболиста. Сразу после случившегося Красновский угрожал невесте Сидорика.
Первоначально Красновский не признавал свою вину и настаивал на пересмотре дела с участием коллегии присяжных. В октябре 2025 г. Октябрьский районный суд Ижевска приговорил Красновского к 14 годам лишения свободы. В феврале Верховный суд Удмуртии отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение другим составом. Прокурор заявил, что мера наказания мягкая, а защитник указал на отсутствие доказательства умысла убийства.
8 июня суд признал Красновского виновным.