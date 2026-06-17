Внук Калашникова признался в убийстве баскетболиста

Первоначально Красновский не признавал свою вину и настаивал на пересмотре дела с участием коллегии присяжных. В октябре 2025 г. Октябрьский районный суд Ижевска приговорил Красновского к 14 годам лишения свободы. В феврале Верховный суд Удмуртии отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение другим составом. Прокурор заявил, что мера наказания мягкая, а защитник указал на отсутствие доказательства умысла убийства.