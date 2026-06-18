Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
AFKS12,967-0,56%CNY Бирж.00%IMOEX2 485,05-0,22%RTSI1 076,11-1,05%RGBI118,45+0,14%RGBITR784,42+0,16%
Главная / Общество /

Слюсарь сообщил о погибшем и раненых во время атаки БПЛА в Ростовской области

Ведомости

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ночной атаке беспилотников, в результате которой погиб один человек. По уточненным данным, над регионом уничтожено около 60 дронов, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

«К большому горю эта ночь принесла жертвы. Еще раз выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Окажем всю необходимую помощь», – написал Слюсарь. Двое пострадавших – сотрудники грузовой станции вокзала в Гуково – находятся в больнице. Атаку отражали в Каменске-Шахтинском и пяти районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском и Шолоховском.

В результате падения обломков БПЛА возникли пожары. Один из них, в Красносулинском районе, уже ликвидирован. В Гуково на территории коммерческих объектов продолжают работать экстренные службы. Пострадавших там нет, эвакуация не потребовалась.

Также этой ночью БПЛА атаковали Москву. На подлете к столице были сбиты 137 БПЛА. В Москве был поврежден нефтеперерабатывающий завод.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте