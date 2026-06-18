Слюсарь сообщил о погибшем и раненых во время атаки БПЛА в Ростовской области
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ночной атаке беспилотников, в результате которой погиб один человек. По уточненным данным, над регионом уничтожено около 60 дронов, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
«К большому горю эта ночь принесла жертвы. Еще раз выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Окажем всю необходимую помощь», – написал Слюсарь. Двое пострадавших – сотрудники грузовой станции вокзала в Гуково – находятся в больнице. Атаку отражали в Каменске-Шахтинском и пяти районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском и Шолоховском.
В результате падения обломков БПЛА возникли пожары. Один из них, в Красносулинском районе, уже ликвидирован. В Гуково на территории коммерческих объектов продолжают работать экстренные службы. Пострадавших там нет, эвакуация не потребовалась.
Также этой ночью БПЛА атаковали Москву. На подлете к столице были сбиты 137 БПЛА. В Москве был поврежден нефтеперерабатывающий завод.