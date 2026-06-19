Оперштаб Кубани опроверг сообщение о росте химзагрязнений в Черном море
Информация о росте химических загрязнений в Черном море у берегов Краснодарского края и о повышенном уровне загрязнения паразитами в реках региона не соответствует действительности. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
По информации оперштаба, отчет «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2025 г.», на который авторы сообщения ссылаются как на источник, действительно опубликован на сайте Роспотребнадзора, но в нем приводятся данные за 2025 г. Анализ морской воды был проведен после крушения нефтяных танкеров в Керченском проливе, и представленные данные сейчас неактуальны.
«Данных о том, что пробы воды брали в реках Краснодарского края, в этом отчете вообще нет. То есть Роспотребнадзор не проводил подобных исследований», – говорится в сообщении оперштаба.
11 июня «Ведомости» писали, что разрешительные документы на открытие пляжного сезона получили 49 пляжей Анапы, еще 18 проходят экспертизу. Сейчас проводится отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа контролируется Роспотребнадзором.