Оперштаб Кубани опроверг сообщение о росте химзагрязнений в Черном море

По информации оперштаба, отчет «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в 2025 г.», на который авторы сообщения ссылаются как на источник, действительно опубликован на сайте Роспотребнадзора, но в нем приводятся данные за 2025 г. Анализ морской воды был проведен после крушения нефтяных танкеров в Керченском проливе, и представленные данные сейчас неактуальны.