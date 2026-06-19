Иран пожалуется ФИФА на ограничения на чемпионате мира

В 2026 г. чемпионат мира по футболу впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля. В нем участвуют 48 сборных (вместо привычных 32), разделенных на 12 групп по четыре команды. Матч открытия состоялся 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико, а финал пройдет 19 июля на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси). Плей-офф, в который выходят 32 сборные (первые два места из каждой группы плюс восемь лучших команд, занявших третьи места), начнется с 1/16 финала. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В числе дебютантов турнира – Иордания, Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистан (единственная команда с постсоветского пространства). Сборная России, как и Италия, не принимает участия в ЧМ-2026.