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Иран пожалуется ФИФА на ограничения на чемпионате мира

Ведомости

Федерация футбола Ирана (FFIRI) намерена подать официальную жалобу в ФИФА на введенные организаторами чемпионата мира ограничения. Тегеран возмутило, что иранским футболистам разрешили въехать в США лишь за день до матча с Бельгией, сообщил журналист Джеймс Дакер в соцсети X.

По его словам, Иран заявит, что к его сборной на чемпионате мира «относятся не так, как к остальным 47 командам». Представитель FFIRI заявил, что, по мнению Федерации футбола Ирана, ограничения на более раннее прибытие команды республики «противоречат принципу обеспечения равных условий для всех участвующих команд и могут негативно сказаться на подготовке команд».

Матч Ирана с Бельгией запланирован на 21 июня.

В 2026 г. чемпионат мира по футболу впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля. В нем участвуют 48 сборных (вместо привычных 32), разделенных на 12 групп по четыре команды. Матч открытия состоялся 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико, а финал пройдет 19 июля на «Метлайф Стэдиум» в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси). Плей-офф, в который выходят 32 сборные (первые два места из каждой группы плюс восемь лучших команд, занявших третьи места), начнется с 1/16 финала. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В числе дебютантов турнира – Иордания, Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистан (единственная команда с постсоветского пространства). Сборная России, как и Италия, не принимает участия в ЧМ-2026.

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