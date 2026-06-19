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Умер иллюстратор книг «Алиса в Стране чудес» Юрий Ващенко

Ведомости

Российский художник Юрий Ващенко, знаменитый своими иллюстрациями к сказке «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщило издательство Vita Nova в соцсети «В контакте».

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни замечательный художник и прекрасный человек, большой друг нашего издательства Юрий Арсеньевич Ващенко», – отметили в Vita Nova.

По данным агентства ТАСС, художник скончался вечером 18 июня.

Ващенко родился в 1941 г. Он окончил художественно-графический факультет МГПИ. В 1974 г. вошел в Союз художников СССР. Его работы выставлялись и в России, и за рубежом.

Широкую известность ему принесла книжная графика. Ващенко сотрудничал с издательствами «Детгиз», «Книга», «Мир», «Советский писатель», «Наука», «Московский рабочий». В 1982 г. вышло в тираж издание «Приключения Алисы в стране чудес» с его иллюстрациями. Он оформил и другие книги Кэрролла: «История с узелками», «Алиса в Зазеркалье», «Логическая игра».

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