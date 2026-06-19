Умер иллюстратор книг «Алиса в Стране чудес» Юрий Ващенко

Широкую известность ему принесла книжная графика. Ващенко сотрудничал с издательствами «Детгиз», «Книга», «Мир», «Советский писатель», «Наука», «Московский рабочий». В 1982 г. вышло в тираж издание «Приключения Алисы в стране чудес» с его иллюстрациями. Он оформил и другие книги Кэрролла: «История с узелками», «Алиса в Зазеркалье», «Логическая игра».