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Владимиру Конкину присвоили звание народного артиста России

Ведомости

Актер Владимир Конкин удостоен звания «Народный артист России», указ подписал президент России Владимир Путин.

Конкин – советский и российский актер театра и кино, родился 19 августа 1951 г. в Саратове. Широкую известность ему принесли роли Павла Корчагина в телефильме «Как закалялась сталь» и старшего лейтенанта Владимира Шарапова в картине «Место встречи изменить нельзя» . За свою карьеру он также снялся фильмах «Романс о влюбленных», «Аты-баты, шли солдаты…» и многих других.

Актер был долгие годы женат на Алле Конкиной, которая скончалась в 2010 г. В 2020 г. трагически погибла его дочь Софья. Помимо актерской деятельности Конкин пишет рассказы и эссе, а в 2012 г. опубликовал книгу «У жизни есть начало».

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