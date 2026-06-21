Владимиру Конкину присвоили звание народного артиста России
Актер Владимир Конкин удостоен звания «Народный артист России», указ подписал президент России Владимир Путин.
Конкин – советский и российский актер театра и кино, родился 19 августа 1951 г. в Саратове. Широкую известность ему принесли роли Павла Корчагина в телефильме «Как закалялась сталь» и старшего лейтенанта Владимира Шарапова в картине «Место встречи изменить нельзя» . За свою карьеру он также снялся фильмах «Романс о влюбленных», «Аты-баты, шли солдаты…» и многих других.
Актер был долгие годы женат на Алле Конкиной, которая скончалась в 2010 г. В 2020 г. трагически погибла его дочь Софья. Помимо актерской деятельности Конкин пишет рассказы и эссе, а в 2012 г. опубликовал книгу «У жизни есть начало».