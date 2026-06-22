Семь землетрясений случилось у берегов Севастополя
В Черном море у берегов Севастополя произошли семь землетрясений. Два из них были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками, сообщил губернатор Михаил Развожаев со ссылкой на данные Крымской сейсмической сети.
В 06:14 мск случилось землетрясение магнитудой 3,7 (около 26 км от Севастополя), а в 08:48 – магнитудой 4,4 (30 км от города).
«Не исключена вероятность повторных толчков», – предупредил Развожаев.
Губернатор добавил, что, по данным спасательной службы Севастополя, объекты в городе не пострадали.
19 июня у побережья Камчатки произошла серия из не менее чем 12 землетрясений магнитудой до 6,7 за полтора часа, сообщал Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.