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Семь землетрясений случилось у берегов Севастополя

Ведомости

В Черном море у берегов Севастополя произошли семь землетрясений. Два из них были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками, сообщил губернатор Михаил Развожаев со ссылкой на данные Крымской сейсмической сети.

В 06:14 мск случилось землетрясение магнитудой 3,7 (около 26 км от Севастополя), а в 08:48 – магнитудой 4,4 (30 км от города).

«Не исключена вероятность повторных толчков», – предупредил Развожаев.

Губернатор добавил, что, по данным спасательной службы Севастополя, объекты в городе не пострадали.

19 июня у побережья Камчатки произошла серия из не менее чем 12 землетрясений магнитудой до 6,7 за полтора часа, сообщал Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

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