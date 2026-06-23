Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
NNSB3 300-0,9%CNY Бирж.10,966-0,21%IMOEX2 336,26+0,78%RTSI986,29-0,38%RGBI115,85-0,06%RGBITR768,85-0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Матвиенко поручила проработать вопрос об отмене пошлины за заключение брака

Ведомости

Пошлина за регистрацию брака «снижает градус торжества», поэтому необходимо проработать вопрос о ее возможной отмене. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на заседании комитета палаты по соцполитике и Палате молодых законодателей (ПМЗ), передает ТАСС.

«Казалось бы, вопрос житейский, простой. Идут люди подавать в ЗАГС заявление, атмосфера торжественная, любовь у них. А тут просят их – принесите бумажку за 350 руб. <...> Это, конечно, сразу снижает градус торжества. <...> Давайте поручим комитету по социальной политике вместе с вами продумать, как это красиво, достойно сделать», – сказала она.

Так Матвиенко ответила на заявление члена палаты Анастасии Авдеевой о том, что пошлина составляет всего 350 руб., но оказывает негативный эмоциональный эффект. Она также предложила, чтобы выпадающие в результате отмены пошлины доходы бюджета могут быть компенсированы на счет повышения размера пошлины при расторжении брака.

Сейчас пошлину при заключении брака россияне могут заплатить через портал «Госуслуги», лично придя в ЗАГС, МФЦ, или банк, а также в отделениях «Почты России». За расторжение брака граждане платят по 5000 руб. с каждого супруга.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте