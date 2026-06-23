Матвиенко поручила проработать вопрос об отмене пошлины за заключение брака

«Казалось бы, вопрос житейский, простой. Идут люди подавать в ЗАГС заявление, атмосфера торжественная, любовь у них. А тут просят их – принесите бумажку за 350 руб. <...> Это, конечно, сразу снижает градус торжества. <...> Давайте поручим комитету по социальной политике вместе с вами продумать, как это красиво, достойно сделать», – сказала она.