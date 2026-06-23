Матвиенко поручила проработать вопрос об отмене пошлины за заключение брака
Пошлина за регистрацию брака «снижает градус торжества», поэтому необходимо проработать вопрос о ее возможной отмене. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на заседании комитета палаты по соцполитике и Палате молодых законодателей (ПМЗ), передает ТАСС.
«Казалось бы, вопрос житейский, простой. Идут люди подавать в ЗАГС заявление, атмосфера торжественная, любовь у них. А тут просят их – принесите бумажку за 350 руб. <...> Это, конечно, сразу снижает градус торжества. <...> Давайте поручим комитету по социальной политике вместе с вами продумать, как это красиво, достойно сделать», – сказала она.
Так Матвиенко ответила на заявление члена палаты Анастасии Авдеевой о том, что пошлина составляет всего 350 руб., но оказывает негативный эмоциональный эффект. Она также предложила, чтобы выпадающие в результате отмены пошлины доходы бюджета могут быть компенсированы на счет повышения размера пошлины при расторжении брака.
Сейчас пошлину при заключении брака россияне могут заплатить через портал «Госуслуги», лично придя в ЗАГС, МФЦ, или банк, а также в отделениях «Почты России». За расторжение брака граждане платят по 5000 руб. с каждого супруга.