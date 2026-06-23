Российскую альпинистку Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса

В октябре 2024 г. Пекова взошла на гору Шишабангма в Гималаях. Тогда она стала первой гражданкой РФ, которая взошла на все 14 горных вершин мира, высота над уровнем моря которых составляет более 8000 м. Десять восьмитысячников находятся в Гималаях, еще четыре – в Каракоруме.