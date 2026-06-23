Российскую альпинистку Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса
Российскую альпинистку Алину Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой молодой женщины, поднявшейся на все 14 высочайших гор Земли. Об этом она сообщила в Instagram
«Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира», – написала спортсменка.
В октябре 2024 г. Пекова взошла на гору Шишабангма в Гималаях. Тогда она стала первой гражданкой РФ, которая взошла на все 14 горных вершин мира, высота над уровнем моря которых составляет более 8000 м. Десять восьмитысячников находятся в Гималаях, еще четыре – в Каракоруме.
Пековой 33 года. Она родилась в селе Чегем Второй (Кабардино-Балкария). Спортсменка занимается альпинизмом с 2017 г., первое свое восхождение она совершила на Эльбрус. Восьмитысячники Пекова начала проходить с апреля 2023 г. 30 ноября 2024 г. Федерация альпинизма России вручила ей символическую награду «Корона Земли» за покорение всех 14 восьмитысячников.