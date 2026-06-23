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Главная / Общество /

Минздрав не смог выполнить план по доходам в федеральный бюджет

Ведомости

Министерство здравоохранения обеспечило поступление доходов в федеральный бюджет на сумму 8,4 млрд руб., или около 35% от прогнозного показателя в 23,9 млрд руб. Об этом говорится в заключении Счетной палаты об исполнении федерального бюджета в Минздраве РФ за 2025 г. 

Большую часть поступлений (68%) обеспечил возврат остатков субсидий и межбюджетных трансфертов прошлых лет – их сумму Счетная палата оценила в 5,7 млрд руб. против 53,5 млрд руб. годом ранее. Еще 1,8 млрд руб., или 21% поступлений, пришелся на госпошлины за совершение юридических действий, в том числе – за регистрацию лекарств и медизделий.

При этом план по возврату остатков средств, выделенных на профилактику и лечение социально значимых инфекционных заболеваний, был выполнен на 2146%, а по безвозмездным поступлениям на нужды развития здравоохранения – на 0%. Значительное перевыполнение прогнозных значений по отдельным источникам и низкое исполнение доходной части бюджета в целом свидетельствуют о низком качестве планирования доходов в Минздраве, говорится в заключении Счетной палаты. 

В целом плановые показатели формируются методом усреднения данных за три предшествующих года и не учитывают доходы, имеющие нерегулярный разовый характер, объясняют авторы документа. Снижение фактических показателей по сравнению с максимальным значением прошлых лет, как поясняется в документе, говорит о росте эффективности использования средств. Это значит, что получатели трансфертов, в том числе регионы РФ, возвращают меньше неосвоенных денег.

Плановые показатели были установлены в соответствии с общими требованиями Минфина, но доходные источники Минздрава по большей части носят нерегулярный характер, объяснил «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства. Являющийся основой для планирования средний показатель завысили разовые крупные платежи, включая возвраты из межбюджетных трансфертов, поэтому снижение доходов – не следствие низкой исполнительской дисциплины, а результат применения установленной методики прогнозирования и планирования.

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