Минздрав не смог выполнить план по доходам в федеральный бюджет

В целом плановые показатели формируются методом усреднения данных за три предшествующих года и не учитывают доходы, имеющие нерегулярный разовый характер, объясняют авторы документа. Снижение фактических показателей по сравнению с максимальным значением прошлых лет, как поясняется в документе, говорит о росте эффективности использования средств. Это значит, что получатели трансфертов, в том числе регионы РФ, возвращают меньше неосвоенных денег.