Роналду первым в истории забил голы на шести чемпионатах мира

Еще один рекорд установил вратарь сборной Кюрасао Элой Ром. По данным Opta, 37-летний голкипер отразил 15 ударов в матче против Эквадора, что стало лучшим результатом за 90 минут игрового времени за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1966 г. Ром был признан лучшим игроком встречи и помог своей команде добиться первой ничьей на ЧМ.