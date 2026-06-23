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Роналду первым в истории забил голы на шести чемпионатах мира

Ведомости

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом, которому удалось забить голы на шести чемпионатах мира.

41-летний форвард забил гол на шестой минуте матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 г. против сборной Узбекистана. До этого португалец забивал на чемпионатах мира 2006 г., 2010 г., 2014 г., 2018 г. и 2022 г.

17 июня ТАСС сообщал, что Роналду установил еще одно достижение, став самым возрастным полевым игроком, вышедшим в стартовом составе на матч чемпионата мира.

21 июня «Ведомости» писали, что на ЧМ-2026 также установили два вратарских рекорда. Так, вратарь сборной Германии Мануэль Нойер провел 21-й матч на чемпионатах мира и стал единоличным рекордсменом среди голкиперов по этому показателю, опередив Уго Льориса, на счету которого 20 встреч.

Еще один рекорд установил вратарь сборной Кюрасао Элой Ром. По данным Opta, 37-летний голкипер отразил 15 ударов в матче против Эквадора, что стало лучшим результатом за 90 минут игрового времени за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1966 г. Ром был признан лучшим игроком встречи и помог своей команде добиться первой ничьей на ЧМ.

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