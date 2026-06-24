Совет по продвижению российского стиля представил проекты визуальной среды
Совет по продвижению нового российского стиля в общественном пространстве представил проекты визуальной среды. В их числе олимпийская форма, площадка в стиле дымковской игрушки и кириллица, сообщили в Национальном центре «Россия».
Председатель совета Елена Ямпольская заявила, что работа над инициативами переходит к этапу первых практических результатов. По ее словам, особое внимание уделяется поддержке русского языка, образовательным проектам и созданию современной визуальной среды.
Первый блок заседания посвятили проектам для школьников и студентов. Основатель бренда «Нева» Алиса Лобанова представила концепцию единой формы для участников международных образовательных и научных олимпиад. Исполнительный директор фонда «Клуб инвесторов Москвы» Владислав Преображенский рассказал о детской площадке в стилистике дымковской игрушки, которая откроется осенью в Екатеринбурге.
Секретарь совета Андрей Мелентьев презентовал проекты «Каталог арт-объектов на основе кириллицы» и «Точки гражданской идентичности», предполагающие размещение тематических объектов в общественных пространствах по всей стране.
Генеральный директор компании «Краски Фридлендеръ» Анна Смирнова представила проект «Национальная палитра России» – систему цветов, призванную сформировать узнаваемый визуальный образ страны.
Подводя итоги заседания, Ямпольская сообщила, что представленные инициативы будут дорабатываться и поэтапно реализовываться. «К следующему заседанию мы рассчитываем увидеть новые результаты сразу по нескольким направлениям», – отметила она.