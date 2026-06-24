Совет по продвижению российского стиля представил проекты визуальной среды

Первый блок заседания посвятили проектам для школьников и студентов. Основатель бренда «Нева» Алиса Лобанова представила концепцию единой формы для участников международных образовательных и научных олимпиад. Исполнительный директор фонда «Клуб инвесторов Москвы» Владислав Преображенский рассказал о детской площадке в стилистике дымковской игрушки, которая откроется осенью в Екатеринбурге.