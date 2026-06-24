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«Мать и дитя» покупает Ильинскую больницу вместе с долгом за 8,5 млрд рублей

Анна Киселева

ГК «МД Медикал», управляющая сетью клиник «Мать и дитя», покупает у казахстанской компании Emdeu Medline Ильинскую больницу, многопрофильный госпиталь в Московской области. Это следует из данных группы, опубликованных на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Как уточняется в сообщении группы, сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой и находится на регистрации. Ее стоимость составит 8,5 млрд руб., включая 1,1 млрд руб. долга на балансе приобретаемого актива. В периметр сделки, помимо самого госпиталя, войдет земельный участок площадью 1,44 га. В дальнейшем он может быть использован для строительства дополнительной очереди «по цене, сопоставимой со строительством нового госпиталя аналогичного масштаба», говорится в сообщении.

Ильинская больница – крупный многопрофильный амбулаторно-госпитальный центр в Московской области площадью 14 088 кв м. Его мощность составляет 276 000 посещений специалистов и 27 740 койко-дней в год. Общая численность персонала – 662 человека, из них 236 врачей. 

В рамках сделки «МД Медикал» приобретет в собственность здание вместе медоборудованием, т.е. в состав группы войдут мощности с подтвержденной клиентской базой, обеспеченной медицинским персоналом. Название больницы будет сохранено.

Какие юрлица приобретает ГК «МД Медикал»

МКПАО «МД Медикал Груп» через ООО «Хавен» покупает 100% в АО «Ильинская больница» и ООО «Клиник менеджмент груп», следует из данных группы, опубликованных на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Юрлица, как пояснил «Ведомостям» представитель пресс-службы группы, формируют единый имущественный комплекс.Продавцами выступают казахстанская компания ТОО «Emdeu Medline», у которой 92,11% долей в уставном капитале ООО «Клиник менеджмент груп», и ООО «Раф-Мед» (7,88%), говорится в карточке группы на сайте Центра раскрытия. Их доли при этом находятся в залоге у Сбербанка.

Согласно последним доступным данным «СПАРК-Интерфакса”, в 2020 г. АО «Ильинская больница” владели казахстанская компания Emdeu Medline (50%), Aellino Technology LTD (37,75%) и ООО “Раф-Мед” (12,25%). Единственным владельцем этого российского общества на 2022 г. был гражданин Казахстана Жанаберген Маржан.

У Ильинской больницы накоплена экспертиза в высокотехнологичной медицине, поэтому фокус на оказании стационарных услуг будет сохранен, говорится в сообщении группы. Открывать родильное отделение на базе приобретаемого актива «МД Медикал» не планируют.

«Эта сделка позволяет нам стать самым крупным коечным фондом в Российской Федерации и самым диверсифицированным коммерческим стационаром Московского региона, оказывающим медицинскую помощь от акушерства и неонатологии до онкологии и хирургии», – приводятся в сообщении компании слова генерального директора ГК «МД Медикал» Марка Курцера.

Об Ильинской больнице

Строительство Ильинской больницы началось в 2014 г. по инициативе бизнесменов Абая Закарьянова и Максима Савельева, писало отраслевое издание Vademecum. В 2017 г. казахстанская Emdeu Medline приобрела 50% в строящемся проекте. Госпиталь был открыт в 2019 г. Выручка АО «Ильинская больница» по РСБУ в 2025 г. составила 3,89 млрд руб., чистая прибыль – 690 млн руб.

ГК «МД Медикал» – одна из крупнейших частных медицинских компаний на российском рынке. Объединяет 97 медучреждений. В их числе 15 многопрофильных госпиталей и 82 амбулаторные клиники в 35 регионах РФ. В 2025 г. выручка ГК «МД Медикал» составила 43,5 млрд руб., EBITDA – 13,3 млрд руб., чистая прибыль – 11,04 млрд руб. Обыкновенные акции компании торгуются на Московской бирже (MOEX: «MDMG»).

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