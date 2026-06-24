«Мать и дитя» покупает Ильинскую больницу вместе с долгом за 8,5 млрд рублей

Как уточняется в сообщении группы, сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой и находится на регистрации. Ее стоимость составит 8,5 млрд руб., включая 1,1 млрд руб. долга на балансе приобретаемого актива. В периметр сделки, помимо самого госпиталя, войдет земельный участок площадью 1,44 га. В дальнейшем он может быть использован для строительства дополнительной очереди «по цене, сопоставимой со строительством нового госпиталя аналогичного масштаба», говорится в сообщении.