«Мать и дитя» покупает Ильинскую больницу вместе с долгом за 8,5 млрд рублей
ГК «МД Медикал», управляющая сетью клиник «Мать и дитя», покупает у казахстанской компании Emdeu Medline Ильинскую больницу, многопрофильный госпиталь в Московской области. Это следует из данных группы, опубликованных на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
Как уточняется в сообщении группы, сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой и находится на регистрации. Ее стоимость составит 8,5 млрд руб., включая 1,1 млрд руб. долга на балансе приобретаемого актива. В периметр сделки, помимо самого госпиталя, войдет земельный участок площадью 1,44 га. В дальнейшем он может быть использован для строительства дополнительной очереди «по цене, сопоставимой со строительством нового госпиталя аналогичного масштаба», говорится в сообщении.
Ильинская больница – крупный многопрофильный амбулаторно-госпитальный центр в Московской области площадью 14 088 кв м. Его мощность составляет 276 000 посещений специалистов и 27 740 койко-дней в год. Общая численность персонала – 662 человека, из них 236 врачей.
В рамках сделки «МД Медикал» приобретет в собственность здание вместе медоборудованием, т.е. в состав группы войдут мощности с подтвержденной клиентской базой, обеспеченной медицинским персоналом. Название больницы будет сохранено.
Какие юрлица приобретает ГК «МД Медикал»
Согласно последним доступным данным «СПАРК-Интерфакса”, в 2020 г. АО «Ильинская больница” владели казахстанская компания Emdeu Medline (50%), Aellino Technology LTD (37,75%) и ООО “Раф-Мед” (12,25%). Единственным владельцем этого российского общества на 2022 г. был гражданин Казахстана Жанаберген Маржан.
У Ильинской больницы накоплена экспертиза в высокотехнологичной медицине, поэтому фокус на оказании стационарных услуг будет сохранен, говорится в сообщении группы. Открывать родильное отделение на базе приобретаемого актива «МД Медикал» не планируют.
«Эта сделка позволяет нам стать самым крупным коечным фондом в Российской Федерации и самым диверсифицированным коммерческим стационаром Московского региона, оказывающим медицинскую помощь от акушерства и неонатологии до онкологии и хирургии», – приводятся в сообщении компании слова генерального директора ГК «МД Медикал» Марка Курцера.
Об Ильинской больнице
ГК «МД Медикал» – одна из крупнейших частных медицинских компаний на российском рынке. Объединяет 97 медучреждений. В их числе 15 многопрофильных госпиталей и 82 амбулаторные клиники в 35 регионах РФ. В 2025 г. выручка ГК «МД Медикал» составила 43,5 млрд руб., EBITDA – 13,3 млрд руб., чистая прибыль – 11,04 млрд руб. Обыкновенные акции компании торгуются на Московской бирже (MOEX: «MDMG»).