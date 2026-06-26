«Единая Россия» прорабатывает новые меры поддержки для одиноких родителей
«Единая Россия» планирует создать круглосуточные группы в детских садах, вернуть ясельные группы и разработать другие новые меры поддержки одиноких родителей. Об этом сообщили ТАСС сенатор, сопредседатель общественного совета Женского движения «Единой России» Дарья Лантратова и депутат Госдумы («Единая Россия») Екатерина Стенякина.
«У одинокой мамы или папы двойная нагрузка: работа и воспитание ребенка. Особенно непросто бывает молодым родителям, а в случае, когда нет бабушек и дедушек, без посторонней помощи обойтись невозможно. Считаем, что здесь должно включаться государство», - подчеркнула Лантратова.
Она рассказала, что сейчас в России около 5 млн женщин воспитывают детей самостоятельно, среди мужчин одиноких родителей – более 1 млн. По словам сенатора, таким семьям нужна не только прямая финансовая поддержка. Стенякина добавила, что во время сбора предложений в народную программу женщины предложили организовать круглосуточные группы в детских садах. Депутат подчеркнула, что такие инициативы могут быть приняты при условии повышения оплаты труда работников дошкольного воспитания.
Кроме того, Стенякина рассказала об идее ввести в стране возможность приводить ребенка в детский сад на полдня по выходным. В результате одинокие родители могли бы быстрее решать бытовые вопросы, пока их ребенок находится под присмотром. Депутат заверила, что предложения от родителей и работников детских садов будут проработаны и учтены.
В мае активистки «Женского движения «Единой России» Северо-Запада внесли свои предложения в народную программу партии. Тогда координатор партпроекта, депутат Госдумы Наталия Полуянова рассказала, что участницы на встрече с активом обозначили широкий спектр вопросов от поддержки туристической индустрии до создания семейных центров и диспансеризации, обсудили тему патриотизма, проекты, связанные с увековечиванием памяти и поддержкой волонтерских объединений. Кроме того, большой блок инициатив касается вопросов поддержки участников спецоперации и их семей.