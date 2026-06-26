«Единая Россия» прорабатывает новые меры поддержки для одиноких родителей

Она рассказала, что сейчас в России около 5 млн женщин воспитывают детей самостоятельно, среди мужчин одиноких родителей – более 1 млн. По словам сенатора, таким семьям нужна не только прямая финансовая поддержка. Стенякина добавила, что во время сбора предложений в народную программу женщины предложили организовать круглосуточные группы в детских садах. Депутат подчеркнула, что такие инициативы могут быть приняты при условии повышения оплаты труда работников дошкольного воспитания.