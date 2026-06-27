В России продлили срок действия льготного проезда для детей военнослужащих

Льготой можно воспользоваться, чтобы доехать до нового места службы или жительства (в том числе при увольнении), а также до больницы по направлению военных врачей и обратно. Оплачивают или компенсируют поездки на поезде, самолете, теплоходе и любом автомобильном транспорте, кроме такси.