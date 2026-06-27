В России продлили срок действия льготного проезда для детей военнослужащих
Выпускники школ из семей военнослужащих, достигшие 18 лет, сохранят право на льготный проезд до 1 сентября, сообщалось на сайте нижней палаты парламента.
Льготой можно воспользоваться, чтобы доехать до нового места службы или жительства (в том числе при увольнении), а также до больницы по направлению военных врачей и обратно. Оплачивают или компенсируют поездки на поезде, самолете, теплоходе и любом автомобильном транспорте, кроме такси.
Прежде льготный проезд оформляли либо до совершеннолетия, либо до 23 лет при очном обучении. При этом летние месяцы между выпуском и поступлением в льготный период не входили. Обновленный порядок закрывает этот пробел – выпускники из семей военнослужащих сохраняют право на льготы вплоть до 1 сентября.
В мае президент РФ Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки для участников спецоперации и членов их семей.