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Главная / Общество /

В России продлили срок действия льготного проезда для детей военнослужащих

Ведомости

Выпускники школ из семей военнослужащих, достигшие 18 лет, сохранят право на льготный проезд до 1 сентября, сообщалось на сайте нижней палаты парламента.

Льготой можно воспользоваться, чтобы доехать до нового места службы или жительства (в том числе при увольнении), а также до больницы по направлению военных врачей и обратно. Оплачивают или компенсируют поездки на поезде, самолете, теплоходе и любом автомобильном транспорте, кроме такси.

Прежде льготный проезд оформляли либо до совершеннолетия, либо до 23 лет при очном обучении. При этом летние месяцы между выпуском и поступлением в льготный период не входили. Обновленный порядок закрывает этот пробел – выпускники из семей военнослужащих сохраняют право на льготы вплоть до 1 сентября.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки для участников спецоперации и членов их семей.

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