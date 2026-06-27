Умер президент Творческого союза художников России Константин Худяков

Как сообщает ТАСС, Худяков умер от рака легких. Его считают одним из основоположников цифрового искусства в России. Его произведения находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи в Москве, Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, Музея современного искусства в Австрии и других.