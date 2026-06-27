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Умер президент Творческого союза художников России Константин Худяков

Ведомости

На 82-м году жизни скончался президент Творческого союза художников России (ТСХР), вице‑президент Российской академии художеств (РАХ) и председатель Поволжского отделения РАХ Константин Худяков. Об этом сообщается на сайте Творческого союза художников России.

Под началом Худякова ТСХР превратился в одну из самых влиятельных общественных организаций в сфере культуры, объединяющую художников из разных регионов. Благодаря его деятельности в РАХ и Поволжском отделении системную поддержку получили региональные проекты, наладились творческие связи между поколениями.

«Художественное наследие Константина Васильевича – это не просто произведения, а целые миры, созданные на стыке живописи, архитектуры и цифровых технологий. Его работы заставляли зрителя по‑новому взглянуть на границы искусства и возможности художественного высказывания», – говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, Худяков умер от рака легких. Его считают одним из основоположников цифрового искусства в России. Его произведения находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи в Москве, Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, Музея современного искусства в Австрии и других.

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