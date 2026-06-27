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В Астрахани более 10 человек госпитализировали с сальмонеллезом

Ведомости

В Астрахани не менее 12 человек госпитализированы в инфекционный стационар с сальмонеллезом после покупки готовой еды в одной из точек общепита. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

В СК уточнили, что заведение, в котором люди купили еду, работает только навынос. Лабораторные анализы подтвердили диагноз «сальмонеллез» у всех пострадавших.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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