Умер один из пострадавших от отравления едой из гастронома в Астрахани
В больнице Астрахани умер один из пострадавших, госпитализированных с признаками пищевого отравления после покупки еды навынос, сообщает региональная прокуратура.
Роспотребнадзор по Астраханской области в ходе эпидемиологического расследования выявил нарушения при проверке цеха: не была обеспечена поточность технологических процессов, на разделочном инвентаре не было маркировки.
Сотрудники ведомства определили круг лиц, потенциально контактировавших с источником инфекции, организовали медицинское наблюдение за контактными лицами, взяли у них анализ на сальмонеллез.
Не менее 12 человек были госпитализированы в инфекционный стационар после покупки готовой еды, у них подтвердили сальмонеллез.
Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, а также соблюдение законов в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).