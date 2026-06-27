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Умер один из пострадавших от отравления едой из гастронома в Астрахани

Ведомости

В больнице Астрахани умер один из пострадавших, госпитализированных с признаками пищевого отравления после покупки еды навынос, сообщает региональная прокуратура.

Роспотребнадзор по Астраханской области в ходе эпидемиологического расследования выявил нарушения при проверке цеха: не была обеспечена поточность технологических процессов, на разделочном инвентаре не было маркировки.

Сотрудники ведомства определили круг лиц, потенциально контактировавших с источником инфекции, организовали медицинское наблюдение за контактными лицами, взяли у них анализ на сальмонеллез.

Не менее 12 человек были госпитализированы в инфекционный стационар после покупки готовой еды, у них подтвердили сальмонеллез.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, а также соблюдение законов в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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