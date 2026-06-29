В очередях перед Крымским мостом выстроились почти 1300 автомобилей
По данным на 08:00 мск очередь перед Крымским мостом достигла 1280 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост. Оперативная информация».
В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 630 автомобилей, а в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи – 650 машин. Время ожидания с обеих сторон превышает два часа.
Ночью 29 июня движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрывалось. Сообщение о перекрытии было опубликовано в 02:05 мск, а об отмене ограничений – в 07:05 мск.
За ночь дежурные силы ПВО сбили 209 украинских беспилотников самолетного типа над 12 регионами России, включая Крым.
Очереди на Крымском мосту возникают в периоды пикового туристического потока. Летом 2025 г. Российский союз туриндустрии рекомендовал путешественникам рассматривать альтернативные варианты проезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты через новые регионы.