Суд арестовал четверых обвиняемых по делу об убийстве студента в Омске

Предполагают, что фигуранты под предлогом передачи особо ценного предмета заманили молодого человека к заброшенному строению, где связали ему руки и ноги строительной лентой. Затем они перевезли его на безлюдный участок в районе улицы 10 Лет Октября. Там, как полагает следствие, потерпевшему нанесли несколько ножевых ранений в область шеи и грудной клетки, от которых он скончался на месте.