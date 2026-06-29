Суд арестовал четверых обвиняемых по делу об убийстве студента в Омске
Суд в Омске заключил под стражу четверых из шести обвиняемых по делу об убийстве 20-летнего студента. Ходатайства в отношении еще двух фигурантов продолжают рассматриваться. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов области.
По версии следствия, 20 июня трое молодых людей и три девушки в возрасте от 20 до 25 лет заранее договорились убить своего 20-летнего знакомого – студента одного из омских вузов. Следователи считают, что мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, возникшие у одной из обвиняемых к потерпевшему.
Предполагают, что фигуранты под предлогом передачи особо ценного предмета заманили молодого человека к заброшенному строению, где связали ему руки и ноги строительной лентой. Затем они перевезли его на безлюдный участок в районе улицы 10 Лет Октября. Там, как полагает следствие, потерпевшему нанесли несколько ножевых ранений в область шеи и грудной клетки, от которых он скончался на месте.
Как до этого сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, заявление о пропаже студента поступило в полицию 21 июня. Спустя пять дней его тело с признаками насильственной смерти обнаружили на заброшенной территории недалеко от Сыропятского тракта.
«Оперативники выяснили, что к совершению преступления злоумышленники тщательно подготовились – разработали план, а для его осуществления купили скотч, пакеты и перчатки, приняли меры для создания алиби», – поясняли в МВД.
Фигуранты обвиняются в убийстве группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ). За это грозит до 20 лет лишения свободы.