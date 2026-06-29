Актер сериала «Глухарь» Дербышев погиб в зоне спецоперации
Актер Евгений Дербышев, известный по ролям в телесериалах «Глухарь» и «Склифосовский», погиб в зоне спецоперации. Об этом «РИА Новости» сообщили его родственники.
По словам семьи, Дербышев умер два года назад, но официальное подтверждение смерти было получено только недавно. Ранее артист числился пропавшим без вести.
Евгений Дербышев родился в 1968 г. в Свердловске. После окончания Екатеринбургского государственного театрального института он выступал в Театре-студии Степанова. Широкую известность актер получил благодаря работе в российских телесериалах «Глухарь», «Склифосовский», «Провинциалка», «Александровский сад-3», «Висяки», «Меч», «След», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и «Пятницкий».