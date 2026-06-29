В Севастополе отменили ограничения на электроснабжение
Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе отменен, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, перегруз электрических сетей за пределами региона ликвидирован, и сейчас электроснабжение потребителей второй очереди будет постепенно восстановлено.
Глава города обратился к жителям с просьбой не включать все электроприборы в квартирах одновременно после возобновления подачи электричества. Резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, поэтому технику рекомендуется подключать постепенно, отметил Развожаев.
25 июня в Крыму и Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения. Отключения электроэнергии стали следствием повреждений энергетической инфраструктуры, вызванных массированными атаками украинских беспилотников.