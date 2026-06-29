В Севастополе отменили ограничения на электроснабжение

Глава города обратился к жителям с просьбой не включать все электроприборы в квартирах одновременно после возобновления подачи электричества. Резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам, поэтому технику рекомендуется подключать постепенно, отметил Развожаев.