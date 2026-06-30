Решетников: зумеров сложнее вовлекать в занятость

По словам Решетникова, власти получают жалобы от работодателей, так как молодежь менее успешно вовлекается в переработки. «Есть рабочее время, все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби», – так он характеризует позицию зумеров. Министр подчеркнул, что это новая реальность, с которой нужно работать.