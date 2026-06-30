Решетников: зумеров сложнее вовлекать в занятость
Представителей поколения зумеров сложнее вовлекать в трудовую занятость, чем старшее поколение. Об этом заявил в интервью «Вестям» министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Зумеров значительно более сложно вовлекать. У них другие запросы к коллективу, к устройству, к пониманию качества работы, к возможности потом пойти за спортом», – сказал он.
По словам Решетникова, власти получают жалобы от работодателей, так как молодежь менее успешно вовлекается в переработки. «Есть рабочее время, все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби», – так он характеризует позицию зумеров. Министр подчеркнул, что это новая реальность, с которой нужно работать.
В марте сервис «Авито. Работа» сообщил, что почти половина молодых специалистов (49%) считает достойное вознаграждение за труд главным критерием подходящей работы, а желаемая зарплата в среднем составляет 90 000 руб. в месяц. Отмечалось, что 39% молодых специалистов планируют работать на одном месте свыше пяти лет при благоприятных условиях, 18% – от трех до пяти лет, 15% – от одного до двух лет. 17% респондентов остаются на первой работе. Основной мотив, побуждающий россиян искать новую работу, – стремление увеличить свой доход, учитывая опыт и вклад. Такой ответ дали 36% опрошенных.