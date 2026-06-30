UBS: число миллиардеров в мире выросло до рекордных 3302 человек

Число долларовых миллиардеров в мире составило 3302 человека, за 2025 г. оно выросло на 13,1% или на 382 человека. Об этом говорится в ежегодном отчете швейцарского банка UBS Group AG, который охватывает период с апреля 2025 г. по апрель 2026 г., передает ТАСС.