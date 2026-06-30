UBS: число миллиардеров в мире выросло до рекордных 3302 человек
Число долларовых миллиардеров в мире составило 3302 человека, за 2025 г. оно выросло на 13,1% или на 382 человека. Об этом говорится в ежегодном отчете швейцарского банка UBS Group AG, который охватывает период с апреля 2025 г. по апрель 2026 г., передает ТАСС.
Более 1000 человек из всех миллиардеров живут в США, 562 – в материковом Китае, 211 – в Индии, в Германии – 193. В России живут 122 миллиардера. В остальных странах число настолько богатых людей не превышает ста.
Большая часть из 3302 человек владеет активами на сумму менее $50 млрд. Состояние 18 человек оценивается от $50 до $100 млрд, а остальных 19 – более $100 млрд.
По данным UBS Group AG, общемировое благосостояние растет. В 2025 г. совокупное личное богатство выросло на 10%. Анализ медианного благосостояния показывает увеличение разрыва между богатейшими людьми и остальным населением.
1 июня агентство Bloomberg опубликовало обновленный рейтинг 500 богатейших людей планеты Billionaires Index. Список вновь возглавил американский предприниматель Илон Маск, чье состояние достигло $735 млрд, увеличившись с начала года на $116 млрд. Среди россиян самым обеспеченным оказался основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, который разбогател на $3,66 млрд – до $29,9 млрд. Всего в рейтинг попали 20 бизнесменов из РФ, их совокупный капитал вырос на $21,8 млрд.