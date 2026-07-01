В Москве приборы на машинах ГАИ будут выявлять авто в розыске

«Прибор, который нам помогает с недавнего времени, стационарно установлен в патрульном автомобиле. Это автоматический программный комплекс, который работает в режиме реального времени, с помощью которого мы можем мониторить поток транспорта в стационарном положении, то есть стоя на посту», – сказал он (цитата по ТАСС).