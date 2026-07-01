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В Москве приборы на машинах ГАИ будут выявлять авто в розыске

Ведомости

Сотрудники ГАИ в Москве могут выявлять автомобили, находящиеся в розыске, в режиме реального времени с помощью установленных в патрульных машинах приборов. Об этом сообщил старший инспектор ДПС 6-го отдельного специализированного батальона ДПС столичной ГАИ Антон Порошин на пресс-конференции.

«Прибор, который нам помогает с недавнего времени, стационарно установлен в патрульном автомобиле. Это автоматический программный комплекс, который работает в режиме реального времени, с помощью которого мы можем мониторить поток транспорта в стационарном положении, то есть стоя на посту», – сказал он (цитата по ТАСС).

Прибор способен идентифицировать в потоке автомобилей номера транспортных средств. При нахождении номера, который внесен в базу розыска, сотрудникам ГАИ незамедлительно поступает такая информация. После этого специалисты могут принять меры по задержанию этого автомобиля.

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