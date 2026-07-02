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Человек погиб при атаке украинских БПЛА на Нижегородскую область

Ведомости

Мирный житель погиб и еще четверо были ранены при атаке украинских беспилотников на Нижегородскую область. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Глава региона пообещал оказать поддержку родным и близким погибшего. Пострадавшие получают медицинскую помощь, один раненый госпитализирован.

Всего с ночи силы ПВО сбили в Нижегородской области 30 беспилотников. Из-за падения обломков были некритически повреждены промышленный объект и несколько жилых домов. На местах инцидентов находятся специалисты экстренных служб.

По данным Минобороны, с 20:00 мск 1 июля до 7:00 мск 2 июля силы ПВО сбили 327 украинских беспилотников над 19-ю российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей. Кроме Нижегородской области БПЛА были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма.

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