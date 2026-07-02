Человек погиб при атаке украинских БПЛА на Нижегородскую область

По данным Минобороны, с 20:00 мск 1 июля до 7:00 мск 2 июля силы ПВО сбили 327 украинских беспилотников над 19-ю российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей. Кроме Нижегородской области БПЛА были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма.