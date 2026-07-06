В Подмосковье задержали 16-летнюю девушку за поджог АЗС
В Подмосковье 16-летняя девушка подожгла АЗС по указанию мошенников. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Инцидент произошел в Щелково вечером 19 июня. В результате поджога выгорела заправочная колонка, пострадавших нет.
Девушка действовала под влиянием неизвестных лиц, которые давали ей указания по мобильному телефону, заявила Волк.
Против подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Также по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт).
25 июня сотрудники МВД задержали шестиклассника по подозрению в поджоге топливной колонки на АЗС в Подольске. 13-летний подросток вступил в переписку с девушкой, после чего с ним связался с мужчина и угрозами заставил поджечь заправку.