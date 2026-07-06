Умер академик РАН Владимир Окрепилов

Окрепилов родился 24 февраля 1944 г. в Ленинграде. В 1965 г. он поступил в Ленинградский военно-механический институт на специальность «Механическое оборудование автоматических установок». Затем работал на заводе и находился на общественной работе. В 1986 г. он продолжил свой академический путь и получил кандидатскую степень по экономике, а в 1992 г. стал доктором наук.