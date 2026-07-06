Умер академик РАН Владимир Окрепилов
Российский ученый, академик Российской академии наук (РАН) Владимир Окрепилов ушел из жизни в 82 года. Об этом сообщили в Российском государственном педагогическом университете (РГПУ) имени А. Герцена.
«Для нас это невосполнимая утрата. Мы потеряли мудрого наставника, надежного друга и вдохновителя многих наших начинаний», – выразил соболезнования ректор университета Сергей Тарасов.
Окрепилов родился 24 февраля 1944 г. в Ленинграде. В 1965 г. он поступил в Ленинградский военно-механический институт на специальность «Механическое оборудование автоматических установок». Затем работал на заводе и находился на общественной работе. В 1986 г. он продолжил свой академический путь и получил кандидатскую степень по экономике, а в 1992 г. стал доктором наук.
В 1999 г. Окрепилов стал профессором Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), заведующим базовой кафедрой. Он также был руководителем центра качества образования РГПУ имени А. Герцена. С 2009 г. Окрепилов был научным руководителем Института проблем региональной экономики РАН.
Академик Окрепилов разработал научное направление «Экономика качества», выступил соавтором Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 г. Он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета, Дружбы, Дружбы народов, нагрудным знаком «За заслуги в стандартизации», почетным знаком и знаком отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом».