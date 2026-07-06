Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам грозит до 20 лет тюрьмы

Им предъявлены обвинения в безрассудной угрозе жизни первой степени, преступном причинении вреда имуществу второй степени и краже со взломом третьей степени. Каждое из этих преступлений карается лишением свободы на срок до семи лет, наказание может быть назначено путем сложения сроков. Кроме того, им вменяется административное нарушение за проникновение на крышу здания.