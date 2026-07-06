Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам грозит до 20 лет тюрьмы
Россиянам Ангелине Николау и Ивану Биркусу (Кузнецову), забравшимся на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, грозит до 20 лет лишения свободы по трем статьям уголовного кодекса, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Манхэттена.
Им предъявлены обвинения в безрассудной угрозе жизни первой степени, преступном причинении вреда имуществу второй степени и краже со взломом третьей степени. Каждое из этих преступлений карается лишением свободы на срок до семи лет, наказание может быть назначено путем сложения сроков. Кроме того, им вменяется административное нарушение за проникновение на крышу здания.
Пара также повредила имущество на сумму более $1500. На предварительных слушаниях 2 июля Николау и Кузнецов не признали вину. Адвокат назвал обвинения чрезмерными. Следующее заседание состоится 24 августа.
Ранее пара россиян забралась на шпиль Эмпайр-стейт-билдинга в Нью-Йорке, где мужчина сделал предложение девушке, после чего их задержала полиция.