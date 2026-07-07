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Мирошник: за неделю от атаки ВСУ погибли 38 мирных жителей

Ведомости

С 29 июня по 5 июля в результате атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские территории пострадали 308 мирных жителей, 38 из них, включая ребенка, погибли. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Всего за неделю вооруженные формирования Украины выпустили по гражданским объектам на российской территории не менее 4 917 боеприпасов. Дипломат напомнил, что украинские военные «вели целенаправленную охоту за гражданским транспортом на междугородних трассах», атаковали жилой сектор, объекты социальной и энергетической инфраструктуры. В частности, был нанесен удар по городскому рынку в Токмаке Запорожской области, атакован уже второй пассажирский автобус с туристами из Белоруссии в Брянской области, убит полугодовалый ребенок при атаке по жилому дому в Подмосковье.

6 июля Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 6 июля киевский режим предпринял попытку массированной атаки на Россию, запустив 625 ударных беспилотников большой дальности. Средства ПВО ликвидировали 613 из них. В оборонном ведомстве отметили, что атака была приурочена к саммиту НАТО в Анкаре и имела целью показать западным спонсорам готовность Украины поражать российские гражданские объекты.

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