Всего за неделю вооруженные формирования Украины выпустили по гражданским объектам на российской территории не менее 4 917 боеприпасов. Дипломат напомнил, что украинские военные «вели целенаправленную охоту за гражданским транспортом на междугородних трассах», атаковали жилой сектор, объекты социальной и энергетической инфраструктуры. В частности, был нанесен удар по городскому рынку в Токмаке Запорожской области, атакован уже второй пассажирский автобус с туристами из Белоруссии в Брянской области, убит полугодовалый ребенок при атаке по жилому дому в Подмосковье.