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Главный конструктор Уральского КБТМ Владимир Домнин умер на 81-м году жизни

Ведомости

Умер Владимир Домнин, главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения. Ему было 80 лет, сообщила пресс-служба концерна «Уралвагонзавод».

В сообщении отмечается, что Домнин скончался 6 июля.

«На 81-м году ушел из жизни Владимир Борисович Домнин – заслуженный конструктор России, кандидат технических наук, лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, замечательный человек, талантливый специалист и выдающийся организатор, посвятивший свою жизнь созданию бронетанкового щита страны», – говорится в сообщении.

Как главный конструктор, Домнин особое внимание уделял проводимым предприятием опытно-конструкторским работам. Под его непосредственным руководством продолжилась разработка перспективного основного боевого танка. Были завершены работы по созданию танков Т-90А и Т-72БА, а также боевой машины поддержки танков БМПТ, разработаны танки Т-72Б3 и Т-90МС, модернизированные образцы на базе Т-72, БМР-3МА и БРЭМ-1М. Кроме того, начата работа над унифицированной межвидовой тяжелой гусеничной платформой. Домнин был удостоен ордена «За службу Родине в Вооруженных силах СССР», ордена Почета, почетной грамоты Федерального агентства по промышленности, почетной грамоты губернатора Свердловской области.

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