Главный конструктор Уральского КБТМ Владимир Домнин умер на 81-м году жизни

Как главный конструктор, Домнин особое внимание уделял проводимым предприятием опытно-конструкторским работам. Под его непосредственным руководством продолжилась разработка перспективного основного боевого танка. Были завершены работы по созданию танков Т-90А и Т-72БА, а также боевой машины поддержки танков БМПТ, разработаны танки Т-72Б3 и Т-90МС, модернизированные образцы на базе Т-72, БМР-3МА и БРЭМ-1М. Кроме того, начата работа над унифицированной межвидовой тяжелой гусеничной платформой. Домнин был удостоен ордена «За службу Родине в Вооруженных силах СССР», ордена Почета, почетной грамоты Федерального агентства по промышленности, почетной грамоты губернатора Свердловской области.