Во Флориде неизвестные застрелили популярного TikTok-блогера
Блогер Брианна Джонсон, известная под псевдонимом DreamDoll Bri, была застрелена в ходе вооруженного нападения на юге Флориды, сообщает Fox News. Двое других находившихся в автомобиле мужчин получили тяжелые ранения и госпитализированы.
По данным полиции Мирамара, инцидент произошел ранним утром 5 июля, когда 21-летняя Джонсон передвигалась на лаймово-зеленом внедорожнике Lamborghini Urus. Белый седан, поравнявшись с машиной, открыл огонь, поразив трех человек в салоне. Получившая ранения Джонсон скончалась на месте. Lamborghini потерял управление, проехал перекресток и врезался в жилой дом. Автомобиль был изрешечен десятками пулевых отверстий. Двое других пассажиров – мужчины – были доставлены в больницу в критическом состоянии.
Полиция считает, что нападение было целенаправленным: по данным источников, трое пострадавших до этого посетили крупную вечеринку, затем остановились на заправке, где между ними и кем-то произошла ссора, после чего их машину, предположительно, стали преследовать. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как белый седан следует за Lamborghini, а затем раздается стрельба.
Джонсон имела около 500 000 подписчиков в TikTok и Instagram