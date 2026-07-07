Во Флориде неизвестные застрелили популярного TikTok-блогера

Полиция считает, что нападение было целенаправленным: по данным источников, трое пострадавших до этого посетили крупную вечеринку, затем остановились на заправке, где между ними и кем-то произошла ссора, после чего их машину, предположительно, стали преследовать. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как белый седан следует за Lamborghini, а затем раздается стрельба.