В России запретили авторизацию через иностранные сервисы ID
Закон о запрете для владельцев сайтов и приложений об авторизации через иностранные системы вступил в силу. Штрафы по новому ограничению составляют до 700 000 руб.
Наказание вводится за использование не предусмотренных российским законодательством способов идентификации, в том числе через зарубежные сервисы и иностранную электронную почту.
Штрафы по новому закону составляют от 10 000 до 20 000 руб. для физлиц, от 30 000 до 50 000 руб. для должностных лиц, от 500 000 до 700 000 руб. для юридических лиц.
ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Антона Немкина пишет, что изменения для большинства россиян будут «практически незаметны», поскольку штрафовать за наличие зарубежного аккаунта не будут. Пользователь сможет использовать иностранную почту для авторизации, если она была установлена до вступления закона в силу.