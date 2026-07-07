В России запретили авторизацию через иностранные сервисы ID

ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Антона Немкина пишет, что изменения для большинства россиян будут «практически незаметны», поскольку штрафовать за наличие зарубежного аккаунта не будут. Пользователь сможет использовать иностранную почту для авторизации, если она была установлена до вступления закона в силу.