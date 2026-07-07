Депутаты предложили расширить трудовые гарантии для работающих родителей
В Госдуме предложили расширить трудовые гарантии для работающих родителей несовершеннолетних детей. В том числе сократить рабочую неделю и предоставить дополнительные выходные. Законопроект об этом внесли в нижнюю палату.
Проектом предлагается сократить рабочую неделю для работников, у которых есть дети до 18 лет, до 39 часов (вместо стандартных 40 часов) без уменьшения зарплаты. Также могут предоставить дополнительный оплачиваемый выходной работникам, воспитывающим двух и более несовершеннолетних детей. Один выходной могут предоставить раз в три месяца, всего – четыре дополнительных оплачиваемых дня в год. Выходные будут оплачиваться по среднему заработку.
Инициатива будет способствовать укреплению института семьи, повышению «демографической устойчивости», снижению перегрузки работников с детьми, созданию более благоприятных условий для совмещения работы с воспитанием детей, говорится в пояснительной записке.
Авторами законопроекта выступили 13 депутатов, в том числе Леонид Слуцкий, Дмитрий Свищев и Борис Чернышов, а также сенатор Елена Афанасьева.
В январе в Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели для многодетных родителей. Законопроект предусматривает сокращенную 30-часовую рабочую неделю для одного из родителей в многодетных семьях. С февраля инициатива в нижней палате не рассматривалась.