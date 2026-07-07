Депутаты предложили расширить трудовые гарантии для работающих родителей

Проектом предлагается сократить рабочую неделю для работников, у которых есть дети до 18 лет, до 39 часов (вместо стандартных 40 часов) без уменьшения зарплаты. Также могут предоставить дополнительный оплачиваемый выходной работникам, воспитывающим двух и более несовершеннолетних детей. Один выходной могут предоставить раз в три месяца, всего – четыре дополнительных оплачиваемых дня в год. Выходные будут оплачиваться по среднему заработку.