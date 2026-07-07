Прощание с Екатериной Жемчужной началось в театре «Ромэн»

Актрисы не стало 4 июля, ей было 82 года. Жемчужная родилась в Тульской области в 1944 г. В 1964 г. главный режиссер театра «Ромэн» Семен Баркан пригласил ее в труппу. Она прослужила в театре до конца жизни.