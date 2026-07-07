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Прощание с Екатериной Жемчужной началось в театре «Ромэн»

Ведомости

В московском театре «Ромэн» проходит прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной, передает «РИА Новости».

Венки прислали Минкультуры РФ, ГИТИС и другие учреждения, следует из сообщения

Актрисы не стало 4 июля, ей было 82 года. Жемчужная родилась в Тульской области в 1944 г. В 1964 г. главный режиссер театра «Ромэн» Семен Баркан пригласил ее в труппу. Она прослужила в театре до конца жизни.

Жемчужная исполнила роли в постановках «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти», «Цыганка Аза», «Табор уходит в небо», «Королева Марго» и «Где находится нофелет?».

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