Один из основателей «Песняров» Владислав Мисевич умер в Минске
Заслуженный артист Белоруссии, один из основателей и участник ВИА «Песняры» Владислав Мисевич умер в Минске на 82-м году жизни. Прощание с ним пройдет 9 июля, сообщает «БелТА».
Мисевич родился 8 мая 1945 г. в Чкалове (ныне Оренбург). В детстве освоил кларнет, играл в оркестрах Суворовского и Оренбургского военного авиационного училищ. Служил в Белорусском военном округе. В начале 1965 г. познакомился с музыкантом Владимиром Мулявиным.
С 1968 г. работал в ансамбле «Лявоны», а в 1970 г. коллектив переименовали в «Песняры». Играл на саксофоне и флейте, пел соло и в дуэте с Мулявиным. В 1979 г. получил звание заслуженного артиста БССР.
После распада СССР коллектив «Песняры» столкнулся с творческим кризисом. К началу 1990-х гг. из оригинального состава в ансамбле остались только Мулявин и Мисевич. В 1998 г. между ними произошел раскол, в результате которого образовались две группы: «Песняры» под руководством Мулявина и «Белорусские песняры» во главе с Мисевичем. Мисевич работал в «Белорусских песнярах» с момента их основания и до 2021 г.