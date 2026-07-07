Один из основателей «Песняров» Владислав Мисевич умер в Минске

После распада СССР коллектив «Песняры» столкнулся с творческим кризисом. К началу 1990-х гг. из оригинального состава в ансамбле остались только Мулявин и Мисевич. В 1998 г. между ними произошел раскол, в результате которого образовались две группы: «Песняры» под руководством Мулявина и «Белорусские песняры» во главе с Мисевичем. Мисевич работал в «Белорусских песнярах» с момента их основания и до 2021 г.