Суд в России приговорил певицу Монеточку к лишению свободы заочно

Законодательство об иноагентах в РФ последовательно ужесточается с начала 2020-х. Чтобы включить кого-то в реестр, Минюст не должен обращаться в суд. При этом статус несет за собой ограничение прав и льгот для физлиц и организаций: им запрещена реклама, получение господдержки, участие в выборах всех уровней. Для них также установлен запрет на пользование собственными доходами от творческой деятельности без спецсчета.