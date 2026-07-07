Суд в России приговорил певицу Монеточку к лишению свободы заочно
Певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова, признана в России иноагентом) приговорили к одному году лишения свободы заочно по статье об иноагентах. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.
Следствие считает, что певица уклонялась от исполнения требований, которые были наложены на нее после включения в иноагентсткий реестр Минюста РФ. Она дважды была оштрафована по статье о нарушении порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ), но позже продолжила распространение в соцсетях материалов без маркировки.
Монеточку включили в реестр иноагентов в РФ в январе 2023 г. До этого она покинула Россию после начала военной операции на Украине. Певица осудила российские боевые действия, что стало одной из причин для ее включения в реестр.
Законодательство об иноагентах в РФ последовательно ужесточается с начала 2020-х. Чтобы включить кого-то в реестр, Минюст не должен обращаться в суд. При этом статус несет за собой ограничение прав и льгот для физлиц и организаций: им запрещена реклама, получение господдержки, участие в выборах всех уровней. Для них также установлен запрет на пользование собственными доходами от творческой деятельности без спецсчета.