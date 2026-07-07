Новым ректором РУТ назначен Олег Покусаев
Ректором Российского университета транспорта стал Олег Покусаев, ранее занимавший должность проректора. Об этом заявил министр транспорта России Андрей Никитин, представляя коллективу нового руководителя ВУЗа.
Как подчеркнул глава Минтранса, перед университетом стоит задача укрепить статус ведущего отраслевого вуза страны и одного из ключевых центров подготовки инженерных кадров для транспортной отрасли. Никитин отметил, что фундамент для дальнейшего развития университета был заложен при прежнем ректоре Александре Климове, который возглавлял РУТ с 2018 г. и теперь продолжит работу в качестве президента университета. Министр поблагодарил его за проделанную работу.
Новым руководителем стал выпускник РУТ, кандидат экономических наук Покусаев, работающий в университете с 2006 г. До назначения он курировал направления развития железнодорожного транспорта, высокоскоростных транспортных систем, цифровых технологий и транспортного строительства. Под его руководством были созданы Высшая инженерная школа РУТ и Передовая инженерная школа «Академия ВСМ», уже выпустившая первых специалистов и магистров.
В числе приоритетных задач нового этапа развития университета глава Минтранса назвал переход к модели вуза – лидера инженерного образования, разработку новой модели высшего образования для профильных вузов, развитие проектно-конструкторского направления и подготовку специалистов для автономных транспортных систем, интеллектуальной инфраструктуры, машиностроения и судостроения.
Кроме того, университету предстоит создать девять центров научно-технологических компетенций, пятьдесят отраслевых лабораторий, обеспечить развитие секции «Транспорт» в Российской академии наук и продолжить формирование технологического кластера «Образцово».