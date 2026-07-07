Новым ректором РУТ назначен Олег Покусаев

Как подчеркнул глава Минтранса, перед университетом стоит задача укрепить статус ведущего отраслевого вуза страны и одного из ключевых центров подготовки инженерных кадров для транспортной отрасли. Никитин отметил, что фундамент для дальнейшего развития университета был заложен при прежнем ректоре Александре Климове, который возглавлял РУТ с 2018 г. и теперь продолжит работу в качестве президента университета. Министр поблагодарил его за проделанную работу.