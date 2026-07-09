Имя Мухаммед третий год подряд возглавило рейтинг новорожденных в Британии

8 апреля ТАСС со ссылкой на начальника управления ЗАГС Москвы Светлану Уханеву писал, что с начала 2026 г. в Москве самыми популярными мужскими именами среди новорожденных в столице стали Михаил, Александр и Лев, а среди девочек лидируют Анна, София и Мария. По ее словам, родители при этом продолжают выбирать для детей редкие и необычные имена. В женском списке выделяются Славия, Искра и Сора, в мужском – Амур.