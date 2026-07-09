Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,216+0,13%LIFE1,29-0,77%BLNG6,36-1,55%IMOEX2 186,34-1,55%RTSI901,47-1,55%RGBI113,44+0,53%RGBITR757,08+0,55%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Имя Мухаммед третий год подряд возглавило рейтинг новорожденных в Британии

Ведомости

Имя Мухаммед третий год подряд стало самым популярным среди новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе. В 2025 г. его получили 5957 детей, следует из данных Бюро национальной статистики Великобритании (ONS).

По информации ведомства, число новорожденных мальчиков, названных Мухаммедом, выросло на 236 человек по сравнению с 2024 г. В пятерку наиболее распространенных имен также вошли Ноа, Лео, Лука и Артур.

При этом наиболее востребованным остается именно написание имени Мухаммед. Другие варианты написания также вошли в число ста самых популярных: Мохаммед занял 20-е место, а Мохаммад – 55-е место в рейтинге.

8 апреля ТАСС со ссылкой на начальника управления ЗАГС Москвы Светлану Уханеву писал, что с начала 2026 г. в Москве самыми популярными мужскими именами среди новорожденных в столице стали Михаил, Александр и Лев, а среди девочек лидируют Анна, София и Мария. По ее словам, родители при этом продолжают выбирать для детей редкие и необычные имена. В женском списке выделяются Славия, Искра и Сора, в мужском – Амур.

7 апреля минсоцразвития Подмосковья отметило, что в регионе в топе мужских имен с начала 2026 г. оказались Михаил, Александр, Артам, Тимофей и Матвей. А среди женских – София, Анна, Василиса, Ева и Мария.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её