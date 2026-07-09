Имя Мухаммед третий год подряд возглавило рейтинг новорожденных в Британии
Имя Мухаммед третий год подряд стало самым популярным среди новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе. В 2025 г. его получили 5957 детей, следует из данных Бюро национальной статистики Великобритании (ONS).
По информации ведомства, число новорожденных мальчиков, названных Мухаммедом, выросло на 236 человек по сравнению с 2024 г. В пятерку наиболее распространенных имен также вошли Ноа, Лео, Лука и Артур.
При этом наиболее востребованным остается именно написание имени Мухаммед. Другие варианты написания также вошли в число ста самых популярных: Мохаммед занял 20-е место, а Мохаммад – 55-е место в рейтинге.
8 апреля ТАСС со ссылкой на начальника управления ЗАГС Москвы Светлану Уханеву писал, что с начала 2026 г. в Москве самыми популярными мужскими именами среди новорожденных в столице стали Михаил, Александр и Лев, а среди девочек лидируют Анна, София и Мария. По ее словам, родители при этом продолжают выбирать для детей редкие и необычные имена. В женском списке выделяются Славия, Искра и Сора, в мужском – Амур.
7 апреля минсоцразвития Подмосковья отметило, что в регионе в топе мужских имен с начала 2026 г. оказались Михаил, Александр, Артам, Тимофей и Матвей. А среди женских – София, Анна, Василиса, Ева и Мария.